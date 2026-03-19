Una novità importante riguarda i lavoratori precari dell’Ufficio del Processo del Tribunale di Monza, con settanta di loro che potrebbero essere confermati nel loro incarico. La notizia rappresenta un passo avanti per i dipendenti coinvolti, che attendono da tempo sviluppi sulla loro posizione lavorativa. La discussione sulla loro stabilizzazione si è fatta strada negli ultimi giorni, offrendo una possibilità di continuità professionale.

Si apre uno spiraglio di speranza per i precari dell’Ufficio del Processo in servizio al Tribunale di Monza. Potrebbero essere tutti stabilizzati i circa settanta lavoratori, vincitori di un concorso nazionale, assunti con contratti a tempo determinato che scadono a fine giugno, grazie ai fondi del Pnrr, per velocizzare e digitalizzare i processi. Il ministero della Giustizia ha pubblicato i bandi per la stabilizzazione di 9.119 posti a tempo indeterminato, suddivisi in tre avvisi distinti per profilo professionale: ausiliari dell’Ufficio del Processo, tecnici di amministrazione e operatori di data entry. Al Tribunale di Monza, secondo i dati dell’ultimo anno giudiziario, è previsto un organico di 141 posti ma al 31 dicembre 2025 erano in 75. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spiraglio per i precari della giustizia. Settanta lavoratori verso la conferma

Articoli correlati

Riforma della giustizia: Cgil Bari insiste sulla stabilizzazione dei lavoratori precari come pilastro essenzialeLa Cgil di Bari ha ribadito con forza che la vera riforma della giustizia non può prescindere dalla stabilizzazione dei lavoratori precari impiegati...

Giustizia: 300 precari verso l’assunzione a tempo indeterminatoLieto fine per gli operatori della giustizia: il Parlamento sblocca le assunzioni a tempo indeterminato Un significativo passo avanti per centinaia...

Contenuti utili per approfondire Spiraglio per i precari della giustizia...

Temi più discussi: Spiraglio per i precari della giustizia. Settanta lavoratori verso la conferma; Oss in appalto all'Asl Caserta: spiraglio per stabilizzazione, Cisl Fp sospende stato di agitazione; EX ILVA/ Lo spiraglio rimasto per Flacks Group e la speranza sindacale della nazionalizzazione.

Spiraglio per i precari della giustizia. Settanta lavoratori verso la confermaIl Ministero ha pubblicato i bandi con l’obiettivo di stabilizzare a tempo indeterminato più di 9mila posti. I contratti del personale assunto coi fondi del Pnrr e in servizio all’Ufficio del Processo ... msn.com

Spiraglio nella vertenza Trasnova, un'azienda potrebbe assumere 70-80 lavoratoriSi apre uno spiraglio per i 94 dipendenti di Trasnova, che dall'1 maggio prossimo resteranno senza lavoro, grazie alla disponibilità di un'azienda di trasporti che dovrebbe aprire una nuova filiale a ... rainews.it

#Cronaca SORRENTO, SPIRAGLIO PER I LAVORI ACCANTO AL CENTRO ANZIANI: MA I RITARDI PESANO - facebook.com facebook

Duca trova lo spiraglio giusto e decide il match #SerieCSkyWifi x.com