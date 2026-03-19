Spinazzola alla Juve spunta un retroscena | il calciatore è stato offerto ai bianconeri per un motivo I dettagli

Secondo quanto riportato, il calciatore è stato offerto alla Juventus come tentativo di influenzare le trattative con il Napoli. La proposta è arrivata in un momento di tensione tra le due squadre, e si pensa che l’offerta sia stata fatta con questa finalità. Non ci sono ulteriori dettagli sui termini dell’offerta o sulle motivazioni precise dietro questa decisione.

Spinazzola alla Juve, l’esterno è stato offerto ai bianconeri per provare a smuovere le acque con il Napoli. Il rinnovo con i partenopei resta la priorità. Il futuro di Leonardo Spinazzola sta diventando uno dei temi caldi della prossima finestra di mercato. Nonostante il calciatore sia attualmente un elemento importante nello scacchiere partenopeo, la trattativa per il prolungamento del suo rapporto con il club di Aurelio De Laurentiis sta vivendo una fase di stallo piuttosto delicata. Come riferito da Schira, Leonardo Spinazzola chiede un contratto fino al 2028 per firmare il rinnovo con il Napoli, una richiesta che punta a garantire al giocatore una stabilità a lungo termine in una fase cruciale della sua carriera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spinazzola alla Juve, spunta un retroscena: il calciatore è stato offerto ai bianconeri per un motivo. I dettagli Articoli correlati Duran Juve, spunta un nuovo retroscena sul calciatore: a gennaio è stato proposto a queste squadre. I dettaglidi Redazione JuventusNews24Duran Juve, nuovo retroscena sull’attaccante colombiano. Leggi anche: Mingueza Juve, il calciatore ha detto sì ai bianconeri per giugno. Il Celta Vigo, al momento, non apre all’addio immediato per un motivo. Il retroscena GOOOL DI SPINAZZOLA | NAPOLI-PISA 2-1 #napolipisa #napoli Una selezione di notizie su Spinazzola alla Juve spunta un... Argomenti discussi: Spinazzola e Juan Jesus in scadenza di contratto: ecco cosa trapela sul loro futuro a Napoli. Napoli, Spinazzola in scadenza: sull’esterno spunta l’interesse della Juventus!Leonardo Spinazzola è in scadenza di contratto con il Napoli. Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky ... ilnapolionline.com Mercato Juve, prende quota l’idea Spinazzola dal Napoli: l’offerta sul tavolo studiata dai bianconeri per convincerlo a tornare a TorinoMercato Juve, prende quota l'idea Spinazzola dal Napoli: l'offerta sul tavolo studiata dai bianconeri per convincerlo a tornare a Torino ... calcionews24.com