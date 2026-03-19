Spider-Man Noir, il personaggio noto per il suo stile noir, si trova in un'ambientazione dominata da gangster e figure femminili ambigue. La storia segue le sue azioni mentre affronta situazioni criminali e incontri con personaggi femminili che influenzano il suo percorso. La narrazione si concentra su eventi specifici e sulle sue reazioni concrete in un contesto di criminalità organizzata e tensione.

C’è una costante nel mondo marveliano: i personaggi reagiscono al loro ambiente. Sarà per quell’assioma tanto caro a Stan Lee secondo cui la Marvel è il mondo fuori dalla finestra, gli eroi della Casa delle Idee hanno sempre avuto una particolare affinità con il mondo che li circonda, che per molti ha preso la forma della Grande Mela. NewYork non è solamente sfondo silente di grandi avventure, ma ne è parte integrante, specialmente per quegli eroi che hanno una forte radice con i quartieri newyorkesi, che siano gli urban heroes o l’Arrampicamuri. Una sinergia che spinge a chiedersi come si sarebbero adattati gli eroi marveliani a una diversa New York, ad esempio traslando Spider-Man negli anni ’30. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Spider-Man Noir: Il Ragno tra gangster e femme fatale

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