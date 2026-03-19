Spider-Man | Brand New Day il primo trailer stabilisce un nuovo record di visualizzazioni

Il debutto delle prime immagini dell'atteso ritorno di Peter Parker sembra aver scatenato l'entusiasmo dei fan della Marvel. Il primo trailer dell'atteso Spider-Man: Brand New Day ha stabilito un nuovo record di visualizzazioni. Il video del ritorno di Tom Holland nel ruolo di Peter Parker ha infatti raggiunto quota 718.6 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore. I dati record ottenuti dal trailer Le prime immagini di Spider-Man: Brand New Day hanno battuto il primato che era stato stabilito da Deadpool & Wolverine, che era arrivato a 373 milioni di visualizzazioni. Il trailer della nuova avventura dell'Uomo Ragno ha battuto quel record in solo 8 ore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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