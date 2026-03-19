Spettacolo Lube conquistata la semifinale È il secondo blitz a Trento in dieci giorni

La squadra di volley ha ottenuto la qualificazione alla semifinale dopo aver vinto contro il Trento con il punteggio di 3-1. Questo risultato rappresenta il secondo successo in dieci giorni nello stesso impianto di Trento. I giocatori principali sono stati Bristot con 16 punti, Ramon con 14, Faure con 15 e Flavio con 8. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra ospite.

itas trentino 1 cucine lube civitanova 3 ITAS TRENTINO: Bristot 16, Sbertoli 3, Ramon 14, Faure 15, Flavio 8, Torwie 3, Laurenzano (L), Pesaresi, Garcia, Bartha 3. N.E. Boschini, Graziani, Sandu, Acquarone. All. Mendez CUCINE LUBE CIVITANOVA: D’heer 7, Gargiulo 8, Loeppky 12, Boninfante 2, Nikolov 25, Bottolo 17, Balaso (L), Orduna, Kukartsev. N.E. Bisotto, Hfaiedh, Podrascanin, Tenorio. All. Medei Arbitri: Simbari (Mi) e Verrascina (Roma) Parziali: 22-25 (26’), 27-25 (28’), 17-25 (23’), 24-26 (31’) Note: spettatori 3309; Itas bs 22, ace 6, muri 4, ricezione 39% (perfetta 13%), attacco 52%; Lube bs 21, ace 5, muri 11, 42% (14%), 56%. La Lube non spreca la prima chance e elimina i campioni d’Italia dai playoff: 3-0 nella serie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spettacolo Lube, conquistata la semifinale. È il secondo blitz a Trento in dieci giorni Articoli correlati Eurocup: il sogno di Trento svanisce all'ultimo secondo. Besiktas in semifinaleIstanbul (Turchia), 18 marzo 2026 – Si interrompe all’ultimo secondo del quarto di finale il cammino in europeo della Dolomiti Energia Trento, che... Supercoppa, la Sir è superlativa: Trento travolta e finale conquistataAndare a caccia di finali è da anni la prerogativa della Sir Susa Scai Perugia e anche questa edizione della Supercoppa di Lega non ha fatto...