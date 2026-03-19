Durante il congresso romano del sindacato Snals-Confsal, Antonio Tajani ha fatto un appello per il sì al referendum, ma il suo intervento è stato interrotto da alcuni presenti, che hanno urlato di spegnere il video, accusandolo di mancanza di stile. La reazione dei manifestanti ha suscitato applausi tra il pubblico presente, creando momenti di tensione durante l'evento.

L’appello per il sì al referendum di Antonio Tajani non è stato per nulla gradito durante il congresso romano del sindacato Snals-Confsal. Tanto che il videomessaggio, già registrato in vista dell’evento, è stato interrotto, proprio quando il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri ha invitato a votare sì alla consultazione prevista il 22 e 23 marzo. “ Spegnete il videomessaggio del ministro, è una mancanza di stile “, ha chiesto dal palco il presidente del congresso Snals Mario Bozzo tra gli applausi del pubblico. A intervenire, subito dopo, è stata la segretaria generale del sindacato, Elvira Serafini: “Non avevamo visto il video. Noi rappresentiamo un sindacato autonomo e nella nostra autonomia abbracciamo tutte le anime, da destra a sinistra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Spegnete il video, è una mancanza di stile”: Tajani fa campagna per il sì e il sindacato Snals lo interrompe (tra gli applausi)

Articoli correlati

Strage a Crans-Montana, 47 vittime nell’incendio di Capodanno. Docente italiana ritrovata illesa dopo ore di angoscia. Lo Snals denuncia mancanza di sicurezzaLa deflagrazione si è verificata intorno all’1:30 durante i festeggiamenti per il nuovo anno nella località sciistica svizzera.

Mattarella lascia la Scala tra gli applausi dopo la cerimonia per i 150 anni del Corriere della Sera – Il video(Agenzia Vista) Milano, 06 marzo 2026 Il Presidente della Repubblica lascia la Scala al termine della cerimonia per i 150 anni del Corriere della...