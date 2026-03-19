Specializzazione sostegno 2026 | l’Università di Macerata avvia i percorsi per i docenti triennalisti scadenza iscrizioni 25 marzo

L'Università di Macerata ha aperto le iscrizioni per i percorsi di specializzazione sul sostegno destinati ai docenti triennalisti. Sono disponibili 661 posti e le domande devono essere presentate entro il 25 marzo. La durata del percorso è di tre anni e si rivolge a insegnanti che desiderano approfondire la preparazione nel settore. La scadenza per l’iscrizione è imminente.

L'Università di Macerata offre 661 posti di specializzazione sul sostegno per i docenti triennalisti. Le iscrizioni scadono il 25 marzo L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Università LUMSA – Formazione docenti 2025/2026, iscrizioni al via: percorsi da 60 e 30 CFU in un momento chiave per la scuola Università Mediterranea, al via le iscrizioni per i percorsi abilitanti dei docentiL'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria comunica l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai percorsi... Aggiornamenti e notizie su Specializzazione sostegno 2026... Temi più discussi: Secondo ciclo Sostegno tre anni di servizio o titolo estero nelle Università: ecco i BANDI già pubblicati, pochi giorni per la domanda; Sostegno INDIRE Secondo ciclo: ecco i BANDI pubblicati dalle Università. Pochi giorni per presentare la propria domanda. Tutte le indicazioni indispensabili in merito (IN AGGIORNAMENTO); ARON apre sede a Macerata, impegno nella ricerca sui tumori; Inclusione scolastica: perché le classi speciali non sono la soluzione: dall'Intelligenza artificiale al curriculum inclusivo. INTERVISTA alla professoressa Catia Giaconi. Eurosofia manuale iscrizioni percorsi di specializzazione sul sostegno per docenti triennalisti o con titolo esteroLunedì 16 marzo 2026, gli atenei con noi convenzionati, hanno pubblicato bandi per la Specializzazione sul Sostegno sia per triennalisti sia per esteri. Per facilitarvi nelle procedure di iscrizione ... orizzontescuola.it Corsi Indire sostegno 2026: tre mesi per entrare con riserva nelle Gps, recupero per chi non è interessato. I chiarimentiCorsi Indire sostegno 2026, il secondo ciclo è stato avviato lo scorso venerdì, 13 marzo. Gli avvisi sono stati pubblicati sul sito di Indire.Corsi Indire, come partecipare? Per partecipare, è necessa ... tecnicadellascuola.it Venerdì 20 marzo 2026, in occasione della Giornata Nazionale delle Università promossa dalla CRUI sotto il titolo Università Svelate, l'Università di Macerata inaugura il suo nuovo format di incontri in diretta streaming: Un caffè con il Rettore. Il Rettore John M - facebook.com facebook Università di Macerata, confronto nazionale sul futuro delle discipline umanistiche. Direttrici e direttori di Dipartimento da tutta Italia. "A rischio marginalizzazione" #ANSA x.com