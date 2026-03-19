Spasso al museo | tornano i campi pasquali tra arte e creatività

Il museo di San Giovanni Valdarno ospita nuovamente i campi pasquali dedicati a bambini e bambine dai 6 ai 10 anni. Le attività si svolgeranno il 2 e 3 aprile e prevedono laboratori creativi incentrati sull’arte contemporanea e sulla scoperta del territorio. L'iniziativa coinvolge giovani partecipanti in esperienze di approfondimento culturale durante il periodo di vacanza pasquale.

Arezzo, 19 marzo 2026 – . Due giornate, il 2 e 3 aprile, per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni alla scoperta del territorio e dell’arte contemporanea nei musei civici di San Giovanni Valdarno. In occasione delle festività pasquali 2026, torna “S-passo al museo”, un’iniziativa dedicata ai più piccoli che unisce gioco, apprendimento e creatività. Il Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio Centro per l’Arte Contemporanea aprono le loro porte per offrire un’esperienza immersiva tra storia, arte e territorio. Il progetto promosso dalla Regione Toscana è realizzato dal Comune di San Giovanni Valdarno insieme a Fondazione MUS. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spasso al museo: tornano i campi pasquali tra arte e creatività Articoli correlati Leggi anche: Domeniche d'arte: è nato prima l’uovo o la gallina? arte, simboli e creatività pasquali Leggi anche: Hzero, tornano al museo del modellismo ferroviario di Firenze i laboratori con storie, creatività e mondi immaginari