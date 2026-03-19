Sonia Bruganelli ha risposto a un commento di un fan, indirizzando una frecciatina a Selvaggia Lucarelli. La battuta ha attirato l'attenzione sui social, dove il confronto tra le due figure pubbliche si è fatto evidente. La discussione si è concentrata sulla risposta di Bruganelli, lasciando emergere chiaramente il tono diretto e senza mezzi termini della sua replica.

Sonia Bruganelli risponde ad un fan, una frecciatina rivolta a Selvaggia Lucarelli che non passa inosservata. Il mondo del gossip televisivo italiano non conosce tregua, e questa volta al centro della scena tornano due protagoniste che, quando si incrociano anche solo indirettamente, riescono sempre a generare scintille: Grande Fratello VIP, Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Leggi anche Eurovision 2026. Svelati i conduttori: lei ha partecipato tra i BIG dell’ultimo Festival di Sanremo In molti, infatti, hanno letto tra le righe un riferimento proprio a Selvaggia Lucarelli, figura altrettanto schietta e mai timida nel dire ciò che pensa, soprattutto quando si tratta di reality e dinamiche televisive. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sonia Bruganelli una frecciatina rivolta a Selvaggia Lucarelli che non passa inosservata

Articoli correlati

Leggi anche: Gf vip, Sonia Bruganelli: frecciatina a Selvaggia Lucarelli e la “poltrona rubata”

Selvaggia Lucarelli Smaschera Can Yaman: La Sua Losca Beneficienza Passa Inosservata!Scopri la verità dietro il fermo di Can Yaman a Istanbul il dibattito su beneficenza immagine pubblica e le critiche social che infiammano il web...

Ballando con le Stelle, Nancy Brilli risponde a Selvaggia Lucarelli - La volta buona 14/10/2025

Approfondimenti e contenuti su Sonia Bruganelli

Temi più discussi: Povero Paolo Bonolis: gli hater di Sonia Bruganelli fanno infuriare il figlio Davide; Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, la cena insieme per mettere a tacere il gossip: L'amore è finito, gli affari no; Gf vip Sonia Bruganelli | frecciatina a Selvaggia Lucarelli e la poltrona rubata; Gf vip, Sonia Bruganelli: frecciatina a Selvaggia Lucarelli e la poltrona rubata.

Gf Vip 2026, Sonia Bruganelli punge Selvaggia Lucarelli: la frecciatina sul posto rubatoIl Grande Fratello Vip 2026 è in onda da pochi giorni e con esso ... msn.com

Sonia Bruganelli punge Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip 2026 | Non ero io che volevo prendere…Sonia Bruganelli, dopo aver visto Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip, lancia una frecciatina alla giornalista. ilsussidiario.net

«Evidentemente, non ero io che volevo prendere il suo posto». Sonia Bruganelli non si è fatta pregare: questa è stata la sua risposta secca e tagliente a chi le chiedeva cosa pensasse di Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinionista al Grande Fratello. Il pubbli - facebook.com facebook

Bonolis e Sonia Bruganelli vicini dopo le accuse di Presta, con loro allo stadio c’è anche Angelo Madonia x.com