Sonia Bruganelli una frecciatina rivolta a Selvaggia Lucarelli che non passa inosservata

Da 361magazine.com 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sonia Bruganelli ha risposto a un commento di un fan, indirizzando una frecciatina a Selvaggia Lucarelli. La battuta ha attirato l'attenzione sui social, dove il confronto tra le due figure pubbliche si è fatto evidente. La discussione si è concentrata sulla risposta di Bruganelli, lasciando emergere chiaramente il tono diretto e senza mezzi termini della sua replica.

Sonia Bruganelli risponde ad un fan, una frecciatina rivolta a Selvaggia Lucarelli che non passa inosservata. Il mondo del gossip televisivo italiano non conosce tregua, e questa volta al centro della scena tornano due protagoniste che, quando si incrociano anche solo indirettamente, riescono sempre a generare scintille: Grande Fratello VIP, Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Leggi anche  Eurovision 2026. Svelati i conduttori: lei ha partecipato tra i BIG dell’ultimo Festival di Sanremo In molti, infatti, hanno letto tra le righe un riferimento proprio a Selvaggia Lucarelli, figura altrettanto schietta e mai timida nel dire ciò che pensa, soprattutto quando si tratta di reality e dinamiche televisive. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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