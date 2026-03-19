A Solofra, i Carabinieri hanno denunciato un imprenditore per inquinamento del fiume Sarno. A Avellino, una donna di 65 anni è stata segnalata per aver gestito illegalmente rifiuti pericolosi provenienti da un opificio situato nel bacino del fiume. Le operazioni rientrano in un’indagine più ampia sulla tutela ambientale nell’area.

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© Puntomagazine.it - Solofra (AV): Inquinamento fiume Sarno – I Carabinieri denunciano un imprenditore.

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