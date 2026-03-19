La Virtus Bologna si prepara alla sfida contro l’Hapoel senza alcuni giocatori chiave, tra cui Pajola, Hackett e Vildoza, mentre si aggiungono alle assenze anche Diouf e Ferrari per motivi fisici. Ivanovic ha dichiarato che la squadra affronterà la partita con determinazione, anche se con alcune limitazioni nell’attacco. La formazione si concentra sulla gestione delle assenze e sull’approccio alla gara.

Effetti del Duskismo. Non ci sono Alessandro Pajola, Daniel Hackett e Luca Vildoza? Pazienza. Alle assenze già certe da qualche giorno si aggiungono quelle di Momo Diouf (riposo precauzionale per il solito ginocchio) e Francesco Ferrari (affaticamento al flessore destro)? Come sopra, pazienza. La Virtus gioca a Sofia – dove si è ristabilito l’ Hapoel Tel Aviv dopo le tensioni (e non solo quelle) nel Medio Oriente – contro gli israeliani per provare a muovere la classifica, anche se i play-in sono sempre più distanti. "Non esistono problemi – aveva detto Ivanovic domenica sera –, ci sono soluzioni. E qualche soluzione la cercherà oggi, con una coperta cortissima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Solo mezza Virtus all’attacco dell’Hapoel. Ivanovic: "Ma noi giocheremo a mille"

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