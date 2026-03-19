Unarma, l’associazione sindacale dei carabinieri, annuncia che il suo rappresentante locale è stato recentemente nominato a capo dell’Ufficio di Grosseto. La nomina riguarda il ruolo di responsabilità all’interno dell’organizzazione e segna un passaggio importante per l’attività dell’associazione nella regione. La comunicazione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale dell’associazione stessa.

GROSSETO Unarma, associazione sindacale carabinieri - rafforza in Toscana il proprio impegno sul tema delle pari opportunità con la nascita dell’Ufficio regionale dedicato che vedrà alla guida, Mariamontagna Sollazzo (foto), carabiniere in servizio nella provincia di Grosseto, dottoressa in giurisprudenza e madre di una bambina di otto anni, eletta come consigliera regionale. La nomina è avvenuta nel corso dell’ultima riunione dell’organismo regionale e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di attenzione verso la tutela e la valorizzazione del personale femminile all’interno dell’Arma. Sollazzo ha maturato diverse esperienze nell’ambito delle forze armate e, nel nuovo incarico, intende prestare particolare attenzione alle esigenze delle donne e, in particolare, delle mamme in uniforme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sollazzo a capo dell’Ufficio di Unarma

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