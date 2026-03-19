Sofia Goggia a un passo dalla Coppa di supergigante ultima gara alle finali Lillehammer | le combinazioni

Sofia Goggia si trova molto vicina alla conquista della Coppa di supergigante durante le finali di Lillehammer, in Norvegia, che si svolgeranno tra il 21 e il 25 marzo. La stagione dello sci alpino sta per concludersi con questa serie di gare, che rappresentano il punto finale del calendario internazionale. La competizione si svolge in un contesto di grande attesa per le ultime combinazioni e risultati.

Bergamo, 19 marzo 2026 – Si avvia alla conclusione la lunga stagione dello sci alpino che tra sabato 21 e mercoledì 25 marzo, con l’arrivo della primavera, celebra l’ultimo atto con le finali di Lillehammer, in Norvegia. La situazione in classifica. Tra le protagoniste attese anche Sofia Goggia che, dopo la medaglia di bronzo olimpica in discesa libera dello scorso febbraio, a 33 anni può conquistare la prima Coppa di specialità in supergigante. La bergamasca è infatti prima nella classifica di superg con 449 punti, seguita dalla neozelandese Alice Robinson con 386, l’unica avversaria in grado di insidiarla dal momento che la terza, la tedesca Emma Aicher, con 304 punti è troppo staccata per puntare al trofeo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sofia Goggia a un passo dalla Coppa di supergigante, ultima gara alle finali Lillehammer: le combinazioni Articoli correlati Leggi anche: Sofia Goggia può vincere la Coppa del Mondo di superG: i punti persi e le combinazioni per l’ultima gara Sofia Goggia si gioca la Coppa del Mondo di superG: arrivata l’ultima qualificata alle Finali, debutto assolutoSofia Goggia si trova al comando della classifica della Coppa del Mondo di superG con l’attivo 449 punti e un vantaggio di 63 lunghezze nei confronti... Una selezione di notizie su Sofia Goggia Temi più discussi: Quanti punti servono a Sofia Goggia per vincere la Coppa del mondo di super G 2026? Combinazioni e scenari possibili alle Finals di sci alpino; Quando gareggia Sofia Goggia nella Finale di superG in Coppa del Mondo? Lotta per il trofeo: programma, orario, tv; Goggia spreca una chance: 'Le sensazioni erano ottime'. Zenere, altra top ten: 'Neve per me difficile, un bel risultato'; Sulle nevi della Val di Fassa la gentilezza incontra la velocità. Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia a Kvitfjell: nessuna vittoria ma due podi per la bergamascaLa Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 si accinge ad alzare il sipario sulle attesissime Finali di Kvitfjell (Norvegia). Sarà protagonista, come ... oasport.it Sofia Goggia a caccia della coppa: i precedenti dell'Azzurra a KvitfjellLa sciatrice bergamasca domenica è di scena in Norvegia nella gara di SuperG ... msn.com Laura Pirovano e Sofia Goggia, reduci da Are e al comando delle classifiche di discesa e super-g, hanno trascorso con lo staff della nazionale un paio di giornate nel nord della Norvegia, prima del trasferimento nella sede che ospiterà le gare veloci dell'ultimo - facebook.com facebook Sofia Goggia torna sul podio di Coppa del Mondo, è il quinto della sua stagione #SciAlpino #AlpineSkiing #Goggia x.com