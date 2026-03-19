Un detenuto muore soffocato durante la cena nel carcere dell’Arginone. La notizia viene comunicata alla famiglia solo tre giorni dopo l’incidente. La morte avviene durante il pasto, mentre il detenuto si trovava in cella. La famiglia riceve la comunicazione con notevole ritardo rispetto all’evento. La vicenda suscita preoccupazione e richiama l’attenzione sulla gestione delle comunicazioni in carcere.

Muore soffocato da un boccone di carne mentre sta cenando all’Arginone, ma la famiglia viene informata soltanto tre giorni più tardi. A segnalarlo è Gaetano Ferrigno, figlio di Arcangelo, il 54enne deceduto in carcere la sera del 14 marzo. Una circostanza che il giovane ha comunicato all’avvocato Fabio Anselmo (al quale ha chiesto assistenza legale) e alla senatrice di Avs Ilaria Cucchi, spiegando di aver chiesto chiarimenti al carcere (prima telefonicamente, poi via mail) ma senza risultati. Sulla morte del 54enne, la procura ha aperto un’inchiesta esplorativa (attualmente contro ignoti) e ha disposto l’autopsia. Gli accertamenti inizieranno martedì, prima con una tac total body e poi con l’autopsia vera e propria (Anselmo nominerà come consulente il professo Adriano Tagliabracci di Ancona). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Soffocato mentre cena in carcere. La famiglia avvisata tre giorni dopo: "Un detenuto rimane una persona"

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