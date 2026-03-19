Smartphone prima di dormire? Provoca problemi seri l’allarme di Bassetti

Un medico ha lanciato un allarme sull'uso dello smartphone prima di andare a letto. Secondo le sue parole, usare il cellulare in quelle ore può causare disturbi del sonno e mettere a rischio la salute del cuore e del mente. La questione riguarda tutte le persone che trascorrono tempo sugli schermi prima di dormire e potrebbe avere conseguenze serie sulla loro salute.

(Adnkronos) – L'abuso del cellulare prima di dormire crea problemi al sonno e può danneggiare la salute del cuore e del cervello. Il professor Matteo Bassetti, dal proprio profilo Instagram, accende i riflettori su una pessima abitudine estremamente diffusa. "Ci sono un sacco di effetti negativi a cascata delle luci prima di dormire: basta poca luce, pochissima, diffusa prima di dormire, perché il nostro corpo diventi bersaglio di disturbi di vario genere, anche seri", scrive il direttore del reparto malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. "Un danno che parte dai telefonini che usiamo tutti i giorni: la luce blu che fissiamo mentre maneggiamo il cellulare può disturbare il sonno, e non solo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Elton John, seri problemi di salute. Il marito rivela: “Sta lottando”Da poco più di un anno, Elton John ha perso la vista all’occhio destro a causa di un’infezione. Juan Carlos I preoccupa, la biografa parla di “seri problemi di salute”Dopo la scomparsa di Irene di Grecia, c'è preoccupazione per l'ex Re di Spagna Juan Carlos I, padre di Felipe di Spagna e marito... Una raccolta di contenuti su Smartphone prima Temi più discussi: Digital Detox: la regola del Coprifuoco Digitale per risvegliarsi rigenerati; I consigli pratici per dormire meglio: questi sono i 3 aspetti a cui non prestiamo troppa attenzione; Dal peso alla longevità: tutte le conseguenze della mancanza di sonno; Dormire con il cellulare sotto il cuscino è pericoloso? Cosa dicono gli studi dell'OMS e dell'AIRC. Smartphone prima di dormire? Provoca problemi seri, l’allarme di Bassetti(Adnkronos) - L'abuso del cellulare prima di dormire crea problemi al sonno e può danneggiare la salute del cuore e del cervello. Il professor Matteo ... tuobenessere.it Scrollare il telefono a letto distrugge il sonno: per le donne il rischio è doppioPer milioni di persone l’ultima cosa che vedono prima di addormentarsi è lo schermo del telefono. Ma per le donne il prezzo da pagare sembra essere molto più alto. Secondo un sondaggio Selvitys ... macitynet.it Avete presente quando si dice che le cose una volta duravano di più Ne ha avuto la riprova un uomo che dopo 22 anni ha rinvenuto un vecchio modello di Nokia 3310, il tipo di telefono cellulare - prima dello smartphone - in uso negli anni '00. Non ci si potev - facebook.com facebook