Smart Paper | posti salvi Accenture a Potenza

La Regione Basilicata ha organizzato un incontro sul caso Smart Paper a Potenza, con l’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo che ha incontrato una delegazione sindacale formata da rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil. Durante l’incontro sono stati discussi i posti di lavoro e le prospettive future dell’azienda. La riunione si è svolta in un clima di confronto tra le parti.

La Regione Basilicata ha ospitato un nuovo confronto sul caso Smart Paper, con l’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo che ha riunito una delegazione sindacale composta da rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil. L’incontro si è focalizzato sulla garanzia dei posti di lavoro e sulla continuità produttiva come punti fermi irrinunciabili per il territorio. L’obiettivo dichiarato è raggiungere una soluzione definitiva alla vertenza in corso, evitando interruzioni nelle attività operative. Le parti hanno discusso la transizione verso le nuove aziende subentranti, Accenture e Datacontact, che hanno acquisito la gara d’appalto dell’Enel. La presenza delle categorie telecomunicazioni e metalmeccanici, insieme a Fismic e Ugl, sottolinea l’ampiezza del coinvolgimento sociale nel settore industriale lucano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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