Sinner | Miami mi è mancata Sento il tifo degli italiani vogliamo farli felici Kimi? Incredibile

Dopo aver vinto a Indian Wells, il tennista italiano ha dichiarato di sentire la mancanza di Miami e il sostegno degli italiani. Ha espresso il desiderio di rendere felici i tifosi e ha commentato l’incredibile esperienza con Kimi. Attualmente, Jannik sta cercando di capire le sensazioni che prova in vista del Sunshine Double, senza avanzare ipotesi sulle sue prossime mosse.

"Sono contento di essere tornato a Miami. È un torneo che mi è mancato l’anno scorso, ed è molto importante per me". Una riflessione quasi nostalgica quella di Jannik Sinner alla vigilia del secondo Masters 1000 stagionale, da lui già vinto nel 2024, e che gli valse al tempo l’approdo al n.2 del mondo per la prima volta in carriera. Due anni dopo l’azzurro, fresco del primo titolo ad Indian Wells, torna ai nastri di partenza del torneo della Florida, nuovamente in seconda posizione. Con un chiaro obiettivo: completare il Sunshine Double nella stessa stagione, evento che non si verifica dal 2017 (opera di Federer). "Si tratta dell’ultimo appuntamento prima della stagione su terra battuta, darò il massimo, poi vedremo come andrà". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner: "Miami mi è mancata. Sento il tifo degli italiani, vogliamo farli felici. Kimi? Incredibile" Articoli correlati Sinner, debutto comodo a Miami, Alcaraz rischia: il tabellone degli italianiDopo la vittoria di Indian Wells, Jannik Sinner aprirà contro il bosniaco Dzumhur o un qualificato la caccia al Sunshine Double. Leggi anche: ATP Miami, Sinner contro Dzumhur al secondo turno: il tabellone degli italiani nel torneo Tutto quello che riguarda Sinner Miami mi è mancata Sento il tifo... Temi più discussi: Jannik Sinner al Miami Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Sinner: Miami mi è mancata l'anno scorso, torneo simile a Indian Wells; Sinner, il VIDEO del primo allenamento a Miami; Sinner: Miami importante per me, continuiamo a spingere. Sinner sul Miami Open: Voglio arrivare lontano. Le condizioni dei campi mi hanno sorpresoIl tennista azzurro dopo la vittoria a Indian Wells ha parlato dell’imminente torneo di Miami ormai alle porte anche per lui Jannik Sinner tornerà in campo – pioggia permettendo – nella giornata di sa ... tennisitaliano.it Sinner, dopo Indian Wells ecco Miami: Continuare a spingere. Poi spiega i miglioramenti al servizioSinner carica: Continuare a spingere Sinner a SuperTennis spiega: E' un momento buono per me - confessa il numero 2 del mondo - Cerchiamo di dare il massimo e di continuare a spingere. Ancora non h ... tuttosport.com Sinner è pronto per Miami Dopo Indian Wells, l’azzurro arriva in Florida per chiudere il Sunshine Double e preparare il passaggio alla terra. Intanto continua a crescere anche il movimento italiano, sempre più presente ai vertici del tennis mondiale #T x.com Sinner è pronto per Miami Dopo Indian Wells, l’azzurro arriva in Florida per chiudere il Sunshine Double e preparare il passaggio alla terra. Intanto continua a crescere anche il movimento italiano, sempre più presente ai vertici del tennis mondiale - facebook.com facebook