Jannik Sinner, noto anche come Mister 60 milioni, ha raggiunto un traguardo importante nella carriera vincendo a Indian Wells. Con questa vittoria, il tennista italiano si è aggiunto a un gruppo ristretto di giocatori che hanno incassato una cifra così elevata in premi. La sua carriera si arricchisce di un’altra tappa significativa, consolidando il suo ruolo tra i protagonisti del circuito.

Chiamatelo Mister 60 milioni. Jannik Sinner, a soli 24 anni, ha aggiunto un altro tassello alla sua corona. Trionfando a Indian Wells, non ha solo completato la collezione di super titoli sul cemento (11 tra Slam, Masters 1000 e Atp Finals), ma è anche entrato nell’esclusivo club dei tennisti che, in carriera, hanno incassato almeno 60 milioni di dollari di premi dai tornei. Sono sette: Djokovic a quota 193,2 milioni, Nadal a 134,9, Federer a 130,6, Murray a 64,7, Alcaraz a 64,3, Zverev a 61 e Sinner, appunto, a 60 (esattamente 60.039.831). L’azzurro precede nella top ten Medvedev (51,2), Sampras (43,3) e Wawrinka (38,3). Il traguardo è stato raggiunto grazie all’assegno di Indian Wells, pari a 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, chiamatelo Mister 60 milioni: i premi incassati in carriera

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