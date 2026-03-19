Dopo cinque giorni di mobilitazione, i sindacati chiedono la sospensione immediata della procedura di cambio appalto per la commessa di Enel affidata a Smartpaper. La richiesta arriva in seguito alle proteste e alle preoccupazioni legate alle future assunzioni e alle condizioni di lavoro dei dipendenti coinvolti nel passaggio. La decisione riguarda direttamente le attività e i lavoratori interessati dalla modifica contrattuale.

Al termine di cinque giorni di mobilitazione, le organizzazioni sindacali hanno richiesto la sospensione immediata della procedura per il cambio appalto della maxi commessa Enel gestita da Smartpaper. I rappresentanti dei lavoratori chiedono una verifica completa delle tabelle economiche e la riprogrammazione della gara per garantire la sostenibilità del contratto collettivo. L’intervento è diretto verso il committente Enel, l’ATI AccentureDatacontact aggiudicataria e l’azienda uscente, con l’obiettivo di bloccare un trasferimento che presenta rilevanti incongruenze nel calcolo del costo del lavoro. La posizione è stata formalizzata dopo un incontro con l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sindacati: stop cambio appalto Enel, rischio assunzione

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