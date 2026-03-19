Simona Sparaco afferma che suo padre era innocente e accusa Woodcock di avergli rovinato la vita. La scrittrice dichiara che Woodcock si è concentrato sulla ricerca di visibilità, causando danni alle persone coinvolte senza alcuna considerazione. La vicenda riguarda quindi le azioni di Woodcock e le conseguenze sulle persone colpite, mentre Sparaco annuncia anche il suo impegno per il risultato di un referendum.

Simona Sparaco è una scrittrice garbata e gentile. Non altera il tono della voce quando racconta, eppure è orribile la vicenda che ha travolto suo padre, e la sua famiglia e, centinaia di famiglie che dipendevano dalla sua impresa edile. È una vicenda di più di vent’anni fa, perché tirarla fuori proprio adesso? «Perché lunedì si vota per il referendum sulla giustizia e lunedì mio padre avrebbe compiuto 83 anni. Ho pensato fosse un segnale. Anche per questo giovedì scorso non ho cambiato il canale della tv, per la prima volta dal 2 luglio 2002, da quando tutto era cominciato». Chi c’era in tv? «Henry John Woodcock». E cosa è cominciato il 2 luglio 2002? «Una vicenda che nemmeno un romanzo di Kafka». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Simona Sparaco: «Papà era innocente, Woodcock lo rovinò. Farò di tutto perché al referendum vinca il Sì»

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