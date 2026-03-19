Sicilia la gestione dell’Ast non convince in Sicilia | sulla graticola il presidente Luigi Genovese

In Sicilia, la gestione dell’Ast solleva molte critiche, con il presidente Luigi Genovese sotto accusa. L’azienda ha ridotto il proprio personale e ha affidato alcuni servizi ai privati, mentre la situazione continua a essere sotto osservazione. Le decisioni prese dall’Ast stanno suscitando discussioni tra gli interlocutori locali, che chiedono maggiore chiarezza sulle future strategie dell’azienda.

L’Ast taglia il proprio personale, affida parte dei suoi servizi ai privati e nel frattempo in Parlamento scoppia il caso perché la commissione Trasporti avanza il sospetto che contemporaneamente alla società partecipata siano state fatte promozioni e altre manovre che hanno gravato sui conti aziendali. È una partita complicatissima quella che si è aperta ieri. Nasce da alcune decisioni del presidente di Ast, l’ex deputato messinese dell’Mpa Luigi Genovese. Bloccato dal Parlamento il concorso da 80 posti per le polemiche legate alla mancata stabilizzazione dei precari, Genovese ha emesso un bando per affittare da aziende concorrenti dei bus con autista e perfino personale addetto ai biglietti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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