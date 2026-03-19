Sicilia | 13,1 milioni per salvare l’edilizia universitaria

In Sicilia sono stati stanziati 13,1 milioni di euro per intervenire sull’edilizia universitaria. I fondi sono destinati a lavori di ristrutturazione e miglioramento delle strutture delle università presenti nell’isola. La decisione arriva in un periodo in cui si intensificano gli interventi per aggiornare e potenziare gli spazi dedicati all’istruzione superiore.

In un momento in cui il dibattito pubblico tende spesso a concentrarsi sulle carenze infrastrutturali del Mezzogiorno, la Regione Siciliana ha varato una decisione concreta che punta a colmare il divario tra le necessità delle istituzioni di alta formazione e la realtà degli spazi fisici disponibili. Sette interventi specifici, finanziati con 13,1 milioni di euro provenienti dal Programma regionale Fesr 2021-2027, mirano a trasformare l’edilizia universitaria in Sicilia, toccando sia l’ateneo di Palermo che quello di Enna. Questa mossa non è un semplice atto amministrativo, ma rappresenta un tentativo tangibile di allineare le infrastrutture alle esigenze moderne della didattica e della ricerca, dimostrando come gli investimenti possano diventare leve per lo sviluppo territoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia: 13,1 milioni per salvare l’edilizia universitaria Articoli correlati Sicilia: 1,9 milioni per salvare strade provinciali in un annoManutenzione stradale in Sicilia: 1,9 milioni per le strade provinciali del centro-nord Il consorzio comunale di Agrigento ha pubblicato il bando per... Oltre 10 milioni per l'edilizia scolastica in Sicilia. Cinque gli istituti in graduatoria per la provincia di MessinaVia libera del governo Schifani a undici progetti di riqualificazione edilizia in altrettanti istituti scolastici dell’Isola . Tutto quello che riguarda Sicilia 13 1 milioni per salvare... Temi più discussi: AMG Gas chiude l’esercizio 2025 con ricavi a 92 milioni di Euro, EBITDA a 8,7 milioni di Euro e utile netto di 5,1 milioni di Euro; Confartigianato Sicilia, crisi in Medio Oriente: a rischio l’export dell'Isola; Come se la cava il comparto turistico in Sicilia; Export siciliano verso il Medio Oriente in calo: Messina perde il 13% nel 2025. Dalla Regione oltre 13 milioni per l’edilizia universitariaSICILIA - Arriva dalla Regione Siciliana un finanziamento di 13,1 milioni di euro del Programma regionale Fesr 2021-2027 per sette interventi di ... newsicilia.it Edilizia universitaria, Regione siciliana stanzia 13,1 milioni per sette interventiLa Regione Siciliana ha finanziato con una dotazione complessiva di 13,1 milioni di euro del Programma regionale Fesr 2021-2027 sette interventi di riqualificazione degli spazi didattici e delle infra ... strettoweb.com Porta Garibaldi (Catania) Foto di Salvo Olimpo photo #viaggiainsiemeanoi #sicilia #fblifestyle - facebook.com facebook