Dopo aver visto un film con l’insegnante d’italiano, il gruppo di studenti ha scritto una lettera per ringraziare il mister Massimiliano, ricordando con affetto il momento passato in classe. Nel testo, si legge che sono stati felici di averlo avuto come insegnante e che il suo metodo ha lasciato un segno positivo sulla loro esperienza scolastica.

Caro mister Massimiliano, abbiamo pensato a te dopo aver visto un film con l’insegnante d’italiano: "Lezioni di sogni", film di formazione, improntato sulla lealtà, il fair play e lo spirito di squadra ci siamo chiesti se davvero il fair play esiste, se il rispetto conta ancora, se il sacrificio viene ricompensato, se i sogni si possono realizzare. A volte siamo un po’ scoraggiati perchè non sempre ci sembra che la vita ripaghi chi si impegna e resiste, ma l’insegnante ha pensato a lei come esempio per poterci dimostrare che si, a volte succede che la perseveranza ricompensi i sacrifici. Vogliamo ringraziarti perchè per noi che dobbiamo crescere e scegliere il futuro, vogliamo pensare che, se ci impegniamo (come dice la prof. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Siamo stati felici di accoglierti nella nostra classe"

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