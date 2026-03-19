Si sfoglia il ’Capitolo Due’ al Bonci

Da ilrestodelcarlino.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato alle 20.30 e domenica alle 16, al Bonci, per la stagione di prosa, va in scena "Capitolo Due", testo autobiografico di Neil Simon, tradotto e diretto per la scena italiana da Massimiliano Civica, che per questo lavoro ha ottenuto il premio Ubu 2025 per la migliore regia. La commedia è la più malinconica di Simon, capofila dei commediografi americani contemporanei, e narra della disperata solitudine di George, scrittore di gialli, rimasto vedovo e caduto in una profonda disperazione, che, grazie a una coppia di amici fa la conoscenza di Jennie, un’attrice teatrale, reduce dal fallimento del suo matrimonio con un giocatore di football.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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