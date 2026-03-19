Si schianta sull'A1 mentre trasporta 10 chili di hashish | la polizia arriva per soccorrerlo e lo arresta

Un uomo si è schiantato con un’auto a noleggio sull’autostrada A1 mentre trasportava circa 10 chili di hashish. La polizia è intervenuta sul luogo dell’incidente per soccorrerlo e, durante le operazioni, ha scoperto la droga nascosta nell’auto. Dopo aver arrestato il conducente, gli agenti hanno sequestrato il materiale stupefacente e avviato le pratiche di rito.

Fa un incidente sull'autostrada A1 con un’auto a noleggio, poi prova a liberarsi della droga che trasportava. Trovati più di dieci chili di hashish. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: A1, trasporta oltre 3 chili di cocaina in auto: arrestato dalla Polizia Stradale a Caserta Nord Camion sbanda e si schianta sull’Autostrada A1: 8 chilometri di coda in direzione NapoliL'incidente si è verificato in corrispondenza dello svincolo di Villa Literno-Pomigliano, in direzione del capoluogo campano, mandando in tilt il... Contenuti utili per approfondire schianta sull Temi più discussi: Incidente in A1, furgone si schianta tra Ceprano e Pontecorvo: tre morti; Morti e feriti in autostrada: un furgone di operai si schianta con un altro mezzo; Incidente in A1, furgone si schianta tra Ceprano e Pontecorvo: tre morti, 4 chilometri di coda; Strage sull’A1 tra Ceprano e Pontecorvo: furgone di operai si schianta, tre morti e un ferito grave. Incidente in A1, furgone si schianta tra Ceprano e Pontecorvo: tre morti e diversi feritiSette chilometri di coda, in aumento, in direzione Napoli ... msn.com Incidente sull’Autosole, furgone si schianta contro camion fermo sulla carreggiata. Un ferito graveTerni, 22 gennaio 2026 – Il passeggero di un furgone è rimasto gravemente ferito dopo che il mezzo sul quale viaggiava ha colpito lo spigolo di un camion fermo sulla carreggiata nord dell'Autostrada ... lanazione.it Un faretto cade dal cielo e si schianta sull’asfalto, proprio davanti a Truman. In The Truman Show non è solo un incidente: è un errore nel sistema. Una piccola falla nel mondo perfetto che lo circonda, qualcosa che non torna e che comincia lentamente a incr - facebook.com facebook Marostica, cervo scavalca il guardrail e piomba sull’auto che si schianta: un ferito e paura sulla Pedemontana x.com