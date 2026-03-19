Si schianta sull'A1 mentre trasporta 10 chili di hashish | la polizia arriva per soccorrerlo e lo arresta

Da fanpage.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo si è schiantato con un’auto a noleggio sull’autostrada A1 mentre trasportava circa 10 chili di hashish. La polizia è intervenuta sul luogo dell’incidente per soccorrerlo e, durante le operazioni, ha scoperto la droga nascosta nell’auto. Dopo aver arrestato il conducente, gli agenti hanno sequestrato il materiale stupefacente e avviato le pratiche di rito.

Fa un incidente sull'autostrada A1 con un’auto a noleggio, poi prova a liberarsi della droga che trasportava. Trovati più di dieci chili di hashish. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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