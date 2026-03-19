Un esperto ha spiegato che le persone con reflusso gastroesofageo possono consumare latticini, ma bisogna prestare attenzione al tipo e alle quantità. Secondo il dottor Sorrentino, il rapporto tra latticini e reflusso è complesso e dipende da diversi fattori individuali. Per chi soffre di questa condizione, è importante monitorare come reagiscono i propri sintomi ai vari prodotti lattiero-caseari.

Quando il reflusso gastroesofageo diventa particolarmente acuto i latticini sono tra i primi alimenti a essere eliminati dalla dieta, poiché considerati irritanti e difficili da digerire per chi soffre di reflusso gastroesofageo. Ma è proprio così? Come spiega il dottor Sacha Sorrentino, biologo nutrizionista, non è tutto così semplice, e non è detto che tutti i latticini debbano essere per forza eliminati: “Il rapporto tra latticini e reflusso gastroesofageo è più complesso di quanto spesso si pensi. Non esiste una regola valida per tutti: alcuni latticini possono peggiorare i sintomi, altri invece sono ben tollerati. Il problema principale... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Si possono mangiare i latticini se si soffre di reflusso? Le risposte dell'esperto

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