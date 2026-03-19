Si conclude la stagione a Gstaad con la presentazione del progetto Italiamania curato da Fabio Bechelli, che si è aggiudicato il podio. Dopo il matrimonio di Bezos, Tonino Melillo ha deciso di visitare l’eremo dei miliardari. Nel frattempo, a Tre Santi è avvenuto il fermento di Concettina con la sua Pizza Fai da Te, mentre si segnala che uno spinello costa un milione di franchi, senza possibilità di acquisto per chi chiede il prezzo.

Ciro Oliva della Sanità è il pizzaiolo più influencer che ci sia. E all’Alpina, un deluxe a 5 stelle, porta la formula della pizza fai da te. Ingrembiula il cliente gourmand che impasta e guarnisce la pizza con bufale, bufaline, ricottine. secondo i suoi gusti. Il suo pop up é stato un successone. Come quello di Raclette Guy, Adrienne, un record man che ha cucinato la raclette su un deltaplano in volo e ha portato sette formaggi di diversa stagionatura dal Papa in Vaticano ( le guardie svizzere si stanno ancora leccando le dita). Un caciocavallo raclettato perché no? Intanto Adrien racclettava e ballava all' Elettronic Music Festival al Caprice, il raduno spaccatimpani dei più famosi dj al mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Si chiude una stagione d’ora a Gstaad. Sul podio Italiamania del curatore Fabio Bechelli. Dopo il matrimonio Bezos Tonino Melillo fa “Quattro Passi” nell’eremo dei billionaire.

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Gstaad é Italiamania. E non c’entra nulla con il fervore olimpico. Dopo “The Palace”, il film di Polanski, l’eremo ad “altra” quota non é più lo stessoAlice è bellissima, ricchissima e non ha esitazione alcuna nello staccare chèque a svariati zeri.

Sequestrato il Quattro Passi di Nerano, l’unico 3 stelle Michelin del Sud noto per Masterchef e il matrimonio di BezosSono l’unico Tre Stelle Michelin del Sud e l’anno scorso hanno ospitato la più importante puntata in esterna di Masterchef.