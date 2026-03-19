Sharon Stone, i nove aborti e il vero motivo per cui non ha potuto avere figli: “Non è un fallimento”Di Sharon Stone era nota la scelta che l’ha portata ad adottare tre bambini, Roan, Laird e Quinn, ma oggi l’attrice confessa al magazine francese Paris Match i motivi per cui non ha potuto avere figli biologici, arrivando alla scelta dell’adozione. «Il fattore Rh è una caratteristica genetica che hanno anche tutti i miei fratelli e le mie sorelle», ha rivelato confermando la difficoltosa e lunga ricerca della maternità naturale seguita poi dalla decisione di arrendersi all'evidenza dei fatti. «Ho avuto nove aborti spontanei. E cinque di questi sono avvenuti al quinto mese e mezzo di gravidanza», superati i primi tre quindi, considerati i più rischiosi per la maggior parte delle donne incinte. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

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Temi più discussi: Sharon Stone, che non ha potuto avere figli biologici per una caratteristica genetica che le ha causato nove aborti spontanei. Ecco di che cosa si tratta; Sharon Stone, i nove aborti e il vero motivo per cui non ha avuto figli: Non è un fallimento; Perché non ho avuto figli biologici Sharon Stone sulla gravidanza mancata e i 9 aborti; Sharon Stone spiega perché ha adottato tre figli: una caratteristica genetica le ha causato 9 aborti spontanei.

Sharon Stone spiega perché ha adottato tre figli: una caratteristica genetica le ha causato 9 aborti spontaneiSharon Stone ha parlato sul magazine francese Paris Match della ragione per cui non ha potuto avere figli biologici, fino alla scelta di adottare tre bambini ... fanpage.it

Sharon Stone: Non sono riuscita ad avere bambini. In un post il dolore per i nove aborti spontaneiNoi, come donne, non abbiamo un forum per discutere la profondità di questa perdita. Ho perso nove figli per aborto spontaneo rivela e denuncia Sharon Stone rispondendo ad un post del magazine ... rainews.it

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