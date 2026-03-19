In alcune zone di Londra si notano corti islamiche, donne vestite con il velo e richiami alla preghiera trasmessi dagli altoparlanti. Nei quartieri musulmani sono presenti luminarie per il Ramadan, negozi con prodotti halal e negozi che vendono bambole con il velo. La presenza di queste pratiche e simboli si può osservare in diversi angoli della città.

Corti islamiche, donne velate completamente ovunque, richiamo alla preghiera dagli altoparlanti, quartieri musulmani, luminarie per il ramadan, negozi halal ovunque, vendita di bambole con il velo e tanto altro ancora. Londra non è più quella di una volta. Rimane unabellissima città ma interi quartieri sono irriconoscibili, trasformati da una immigrazione incontrollata. La sinistra per anni ha sostenuto il modello multiculturale inglese ma per molti inglesi sta diventando un incubo tanto è vero che si moltiplicano le manifestazioni di orgoglio britannico contro i danni dell'immigrazione irregolare. L'Inghilterra è un caso d'avanguardia: sono andata davanti al primo tribunale della sharia d'Inghilterra, fondato nel 1982, a Leyton e ancora oggi pienamente operativo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sharia, donne velate e richiami alla preghiera, Sardone: Londra ha perso la sua identità

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