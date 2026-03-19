Un gruppo di studenti ha partecipato a un laboratorio di giornalismo organizzato dall’Istituto Casanova, con la supervisione di Maria Gilda Donadio, responsabile comunicazione interna dell’ANM. La sessione, rivolta ai giovani coinvolti nel progetto della Città Metropolitana di Napoli, ha previsto una lezione pratica sul mestiere di giornalista, volta a far conoscere aspetti e tecniche del settore.

Maria Gilda Donadio, responsabile comunicazione interna ANM ha condotto una lezione-laboratorio con gli studenti aderenti al progetto della Città Metropolitana di Napoli. Come si scrive un comunicato stampa, come si realizza un servizio video o un semplice avviso all’utenza? A queste e altre domande ha cercato di rispondere Maria Gilda Donadio, responsabile della comunicazione interna dell’Azienda Napoletana Mobilità (ANM), che questa mattina ha tenuto, presso l’ISIS “Casanova” di Napoli, una nuova giornata di formazione rivolta agli studenti-reporter della rete Sguardi Metropolitani, il format televisivo ideato e realizzato interamente dai ragazzi degli istituti superiori del territorio metropolitano, con il sostegno della Città Metropolitana di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sguardi Metropolitani, giornalisti si diventa: formazione presso l’Istituto Casanova

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