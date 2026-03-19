Oggi si decide se la partita tra Terranuova Traiana e Grosseto, prevista per domenica 22 marzo allo stadio comunale Mario Matteini, verrà rinviata a mercoledì 8 aprile. Nel frattempo, Fantoni è stato visto al

TERRANUOVA Si saprà soltanto nella giornata odierna se verrà posticipata a mercoledì 8 aprile la partita tra Terranuova Traiana e Grosseto in programma per domenica 22 marzo allo stadio comunale Mario Matteini. La data del big match che attende i biancorossi valdarnesi è infatti legata all’andamento del Torneo di Viareggio e alla partecipazione dell’attaccante Gabriele Fantoni (nella foto), reclutato nella Rappresentativa di Serie D da mister Giuliano Giannichedda. Alla Viareggio Cup, Fantoni non si è limitato a partecipare: ha inciso. Nella netta vittoria agli ottavi per 7-0 contro gli statunitensi dell’Uyss New York, la punta del Terranuova Traiana ha lasciato il segno contribuendo al successo della Rappresentativa Serie D, che ha conquistato l’accesso ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D: Fantoni al "Viareggio», oggi si decide dopo il risultato. Terranuova-Grosseto. La gara verso il rinvio

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