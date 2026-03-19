Serie A 30esima giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le gare

La 30ª giornata della Serie A si avvicina e il calendario prevede l'inizio con l’anticipo tra Cagliari e Napoli, che si giocherà venerdì, seguito dall’incontro tra Genoa e Udinese. Le partite si svolgeranno in diverse città italiane e saranno trasmesse su vari canali, rispettando gli orari stabiliti. La giornata offre un programma ricco di incontri tra le squadre del massimo campionato italiano.

Milano, 19 marzo 2026 – La Serie A si appresta a vivere la sua giornata numero 30, che verrà inaugurata dall'anticipo fra Cagliari e Napoli, in programma venerdì come Genoa-Udinese. Il piatto forte arriverà domenica sera, quando al Franchi la capolista Inter sarà ospite della Fiorentina. Il Milan è chiamato al riscatto dopo il ko con la Lazio: i rossoneri ospiteranno il Torino. Si accende la volata Champions: partite interne per Como (contro il Pisa ), Juventus (contro il Sassuolo ) e Roma (contro il Lecce ). In coda, non può sbagliare la Cremonese, attesa dalla trasferta a Parma. A completare il quadro ecco Atalanta- Verona e Bologna-Lazio. Il programma delle gare e dove vederle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A, 30esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare Articoli correlati Serie A, 16° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gareMilano, 27 dicembre 2025 - La Serie A si appresta a vivere la sedicesima giornata, ossia l'ultimo turno del 2025. Serie A, 24esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gareMilano, 5 febbraio 2026 - E' in arrivo la 24° giornata di Serie A, che verrà inaugurata dalla sfida - l'unica in calendario di venerdì - in fondo... Tutto quello che riguarda Serie A 30esima giornata probabili... Temi più discussi: SERIE BKT - DESIGNAZIONI 30a GIORNATA; Serie A, chi recupera e chi no per la 30^ giornata; Fantacalcio, le probabili formazioni della 30ª giornata di Serie A 2025/26; Serie B: la 30esima giornata, il Bari ospita la Reggiana. Probabili formazioni 30^ giornata Serie A + KIT fantacalcioProbabili formazioni 30 giornata Serie A - Archiviato il 29° turno di Serie A, spazio alla prossima 30^ giornata, la quale ... fantamaster.it Dove vedere Milan-Torino? Orario, diretta TV e formazioni del 30° turno di Serie AMilan-Torino: la programmazione in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sull’anticipo della 30esima giornata di Serie A 25/26 ... msn.com Lega Pallavolo Serie A Femminile - facebook.com facebook #Francia, i convocati di Deschamps: 5 giocatori di Serie A, c'è anche Koné x.com