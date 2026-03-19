Serafini Snals | Rinnovo contrattuale e adeguamento salariale sono le priorità della nostra azione sindacale VIDEO INTERVISTA

Durante il XIII Congresso Nazionale dello SNALS-Confsal a Fiuggi, i rappresentanti del sindacato hanno dichiarato che il rinnovo contrattuale e l’adeguamento salariale sono le loro principali priorità. L’evento ha riunito i delegati di tutta Italia e ha rappresentato un momento importante per il sindacato autonomo dei lavoratori della scuola. La discussione si è concentrata sui temi del contratto e delle retribuzioni nel settore.

Il XIII Congresso Nazionale dello SNALS-Confsal, svoltosi a Fiuggi ha segnato un passaggio rilevante nella vita del sindacato autonomo dei lavoratori della scuola. La data non è casuale: il congresso coincide con il cinquantesimo anniversario della fondazione dell'organizzazione, celebrato con il tema "50 anni di storia con impegno sindacale e passione". L'articolo Serafini (Snals): “Rinnovo contrattuale e adeguamento salariale sono le priorità della nostra azione sindacale” VIDEO INTERVISTA. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Rinnovo contratto scuola 2025-27, Snals chiede adeguamento salariale, revisione delle carriere e welfareL'11 marzo ha segnato l'avvio formale delle trattative per il rinnovo del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca relativo al biennio 2025-2027. Serafini (SNALS): “Il calendario non può essere deciso dai turismo” e sul rinnovo contrattuale chiede “attenzione stipendiale”. Tre domande a …Nella rubrica “Tre domande a” di Orizzonte Scuola, Elvira Serafini, segretaria generale dello SNALS-Confsal, interviene su tre dossier centrali per... Aggiornamenti e notizie su Serafini Snals Rinnovo contrattuale e... Temi più discussi: Contratto scuola 2025-27, Serafini (Snals): L’inflazione incalza, servono risposte concrete. Non accetteremo tagli agli organici. INTERVISTA; Elvira Serafini confermata Segretario Generale Snals-Confsal durante il XIII Congresso Nazionale - SNALS; Scuola, lavoro e diritti, Snals-Confsal apre domani il congresso; Contratto Scuola 2025/27, Serafini (Snals): 150 euro di aumento? Non ci soddisfa. Sul tavolo stipendi, precari e carriere Ata. Contratto scuola 2025-27, Serafini (Snals): L’inflazione incalza, servono risposte concrete. Non accetteremo tagli agli organici. INTERVISTAL'11 marzo segna l'avvio ufficiale delle trattative all'Aran per il rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2025-2027. Il comparto è tra i più estesi della pubblica amm ... orizzontescuola.it Rinnovo contratto scuola 2025-27, Snals chiede adeguamento salariale, revisione delle carriere e welfareL'11 marzo ha segnato l'avvio formale delle trattative per il rinnovo del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca relativo al biennio 2025-2027. orizzontescuola.it Elvira Serafini è stata confermata segretario generale Snals-Confsal: la proclamazione è arrivata nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 novembre, durante la prima giornata del XIII Congresso Nazionale del sindacato riunito a Roma presso l’hotel Sheraton. - facebook.com facebook