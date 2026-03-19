Durante il XIII Congresso Nazionale dello SNALS-Confsal, svoltosi a Fiuggi, si è discusso principalmente del rinnovo contrattuale e dell’adeguamento salariale all’inflazione, temi considerati prioritari dalla leadership sindacale. L’evento ha rappresentato un momento importante per il sindacato autonomo dei lavoratori della scuola, che ha evidenziato le principali questioni in agenda. La discussione si è concentrata su queste tematiche senza approfondimenti su altre questioni.

Il XIII Congresso Nazionale dello SNALS-Confsal, svoltosi a Fiuggi ha segnato un passaggio rilevante nella vita del sindacato autonomo dei lavoratori della scuola. La data non è casuale: il congresso coincide con il cinquantesimo anniversario della fondazione dell'organizzazione, celebrato con il tema "50 anni di storia con impegno sindacale e passione". L'articolo Serafini (Snals): “Rinnovo contrattuale e adeguamento salariale all’inflazione. La priorità della nostra azione sindacale” VIDEO INTERVISTA. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elvira Serafini è stata confermata segretario generale Snals-Confsal: la proclamazione è arrivata nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 novembre, durante la prima giornata del XIII Congresso Nazionale del sindacato riunito a Roma presso l’hotel Sheraton. - facebook.com facebook