sequestro da 2 milioni tra napoli e caserta

La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro di circa due milioni di euro tra Napoli e Caserta. L'operazione è stata condotta nelle ultime ore e coinvolge diverse persone e attività nella regione. Le autorità hanno messo sotto sequestro somme di denaro ritenute sospette in relazione a un’indagine in corso. Nessuna informazione è stata ancora rilasciata sui dettagli specifici dell’indagine.

NAPOLI, 19 MARZO 2026 – Sequestro da circa due milioni di euro eseguito dalla Guardia di Finanza tra Napoli e Caserta. Il provvedimento riguarda due compendi aziendali operanti nel settore della produzione e commercializzazione di bevande alcoliche. Il decreto è stato emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Napoli, presieduta da Teresa Areniello, ed è stato notificato dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle Fiamme Gialle. Le indagini hanno riguardato un nucleo familiare già condannato in via definitiva per reati quali associazione per delinquere, frode fiscale, contrabbando di prodotti alcolici, bancarotta e autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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