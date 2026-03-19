Senza un progetto si brucia tutto

Martedì scorso, la squadra ha dovuto affrontare cambiamenti improvvisi senza un piano preciso, causando confusione e disorientamento. La mancanza di un progetto ha portato a risultati insoddisfacenti e a un utilizzo eccessivo delle risorse, evidenziando come le modifiche repentine abbiano compromesso l’efficienza. In assenza di una guida strutturata, il team si è trovato a gestire situazioni complesse senza strumenti adeguati.

Cambiare così tanto martedì non è stata decisamente una buona idea. Si è chiesto troppo alla squadra. La pesante sconfitta di Mantova è palesamente figlia della confusione apportata dai nuovi schemi impartiti da Ashley Cole a un Cesena già provato da due mesi di difficoltà e a Mantova anche piuttosto lento sulle gambe. Troppo poco il tempo – appena un allenamento di rifinitura – per farli assimilare a Ciofi e compagni. Il passaggio da una difesa a tre a quella a quattro ci poteva stare, ma non uno stravolgimento totale con un 4-2-3-1 che il Cesena non solo non ha mai schierato, ma per interpretare il quale non ha neanche gli uomini tanto che, da Shpendi a Corazza, il nuovo allenatore ha dovuto adattare tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Senza un progetto si brucia tutto Articoli correlati “Gli studenti usano l’intelligenza artificiale come l’autotune senza rendersi conto che la macchina fa tutto”, l’allarme dell’esperto: “Così si dissolve tutto”Víctor Bermúdez, docente di filosofia che per cinque anni ha coordinato la stesura dei programmi ministeriali, in Spagna, in una lunga intervista a... Strage di Crans, le telefonate: "Qui brucia tutto: venite"Un fiume improvviso di paura e di disperazione: dalle 1:30 del primo gennaio la tragedia del Constellation, a Crans-Montana, si è riversata sul... Ho PROVATO il RAPÈ: la DR0GA che ti brucia dentro - Trip Advisor Ep.1 Contenuti e approfondimenti su Senza un progetto si brucia tutto Discussioni sull' argomento Per sempre si. Una riflessione a partire dalla canzone vincitrice del Festival di Sanremo; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; AKA Danno - Zero.eu; In gioco. Di Bernardo Rietti Toppeta a zerozerosullivellodelmare. Senza un progetto si brucia tuttoCambiare così tanto martedì non è stata decisamente una buona idea. Si è chiesto troppo alla squadra. La pesante sconfitta di Mantova è palesamente figlia della confusione apportata dai nuovi schemi i ... ilrestodelcarlino.it L’avvocato: «Il nostro obiettivo è portare a compimento il progetto del giusto processo». Il parlamentare di Fratelli d’Italia spiega le ragioni del sì: i detrattori non contro la riforma ma contro la Meloni - facebook.com facebook Dopo un importante intervento di riqualificazione, lo storico indirizzo dell’ospitalità ampezzana torna ad accogliere gli ospiti con nuovi spazi, una spa di grandi dimensioni e un progetto che unisce la tradizione alpina al comfort contemporaneo x.com