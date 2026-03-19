Il collegamento tra il Sentiero Valtellina e il conoide del Tartano sarà completato entro l’estate, chiudendo così i lavori di sistemazione del percorso. La fine dei lavori segna il termine di un intervento che riguarda il tratto tra Tartano e il sentiero, con l’obiettivo di migliorare la percorribilità e la sicurezza per chi lo percorre. La nuova tratta sostituirà l’imbuto che si trovava nel tratto estivo.

Il collegamento tra il Sentiero Valtellina e il conoide del Tartano sarà pronto per l’estate. Ampliare e qualificare la rete ciclopedonale per migliorare l’accessibilità a vantaggio dei residenti e nell’ottica della fruizione turistica: è questo il duplice impegno assunto dalla Comunità montana di Morbegno che, in collaborazione con i Comuni direttamente interessati, ha promosso importanti progetti. Uno dei più attesi è quello per la realizzazione del collegamento tra il Sentiero Valtellina e il conoide del Tartano, a Talamona, inserito nel programma della Green Community "ValGreen", per un importo di 1,850 milioni di euro, finanziati da Pnrr, Regione Lombardia, Provincia e Comune di Talamona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sentiero Valtellina al traguardo. In estate addio all’imbuto Tartano

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