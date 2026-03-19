Sembra che pratichino un altro sport

Un'eliminazione pesante per l'Atalanta, sconfitta dal Bayern Monaco con un punteggio di 10 a 2 negli ottavi di finale della Champions League. La partita si è conclusa pochi minuti fa e la notizia è stata riportata dal giornale iberico Marca. L'esito della gara ha portato all'eliminazione precoce della squadra italiana dalla competizione europea.

2026-03-19 16:50:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: IL eliminazione forzata del Atalanta per mano del Bayern (10-2) agli ottavi di finale certificato il addio anticipato al calcio al Lega dei Campioni. Va ricordato che il Napoli attuale campione della Serie A, ha detto addio nel Fase di Lega E? Juve e Inter sono caduti nel ‘playoff’ rispettivamente contro Galatasaray (7-5) e Inter (5-2). Bayern Monaco-Atalanta 4-1 Riepilogo Champions League UN “KO” multiplo che mostra la nuova realtà di ‘calcio’ in Europa. Nella corsa per ottenere uno dei due posti extra concessi dalla UEFA in Champions League IL Serie A è scesa un’altra posizione: è quinta, dietro Portogallo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - “Sembra che pratichino un altro sport” Articoli correlati Leggi anche: Bayern-Atalanta, altri quattro gol. Palladino: “Sembra un altro sport”, Kompany: “Non abbiamo avuto paura di sbagliare” Palladino spiega cosa significhi affrontare il Bayern: “Da casa non si vede, sembra un altro sport”Raffaele Palladino sbalordito dalla netta differenza vista in campo nelle due partite giocate dall'Atalanta contro il Bayern. Cinema, musica e occultismo Altri aggiornamenti su Sembra che pratichino un altro sport Argomenti discussi: Nella testa di chi ama il brivido; Bebe Vio annuncia l’addio alla scherma: farò atletica. Sembra che Koei Tecmo sia ormai più una compagnia finanziaria, che un editore videoludicoGli ultimi risultati finanziari di Koei Tecmo raccontano di una compagnia che guadagna più dai suoi investimenti finanziari che dai videogiochi. Sembra che ormai Koei Tecmo, l'editore giapponese di ... multiplayer.it