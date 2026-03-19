A sei anni dall'inizio della pandemia, Bergamo ha ricordato le oltre 6.000 vittime causate dal Covid. La mattina di ieri, la città si è fermata per rendere omaggio alle persone scomparse e per riflettere sugli effetti della crisi sanitaria. La commemorazione ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, che si sono riuniti per onorare la memoria di chi non c’è più.

A sei anni dal marzo 2020, ieri mattina Bergamo si è fermata per ricordare gli oltre 6mila morti provocati dal Covid. In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia, il Comune ha organizzato due celebrazioni, che hanno visto la presenza del ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo: la prima al cimitero Monumentale, la seconda al Bosco della Trucca. "Da Bergamo e dalla tragedia del Covid arrivano un monito e una grande lezione – le parole di Zangrillo –. Ci hanno insegnato che stare insieme, abbattendo gli steccati, è il modo giusto per affrontare le emergenze del Paese. Da quel dolore personale e collettivo abbiamo imparato molto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sei anni dopo la tragedia: "La lezione: agire insieme. Investito negli ospedali"

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