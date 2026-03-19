Segreti di famiglia 3 replica puntata 19 marzo in streaming | Video Mediaset

Oggi, giovedì 19 marzo, viene trasmessa una nuova puntata di “Segreti di famiglia” in streaming, visibile anche su Video Mediaset. La soap turca, conosciuta anche come “Yargi,” torna con un episodio che sarà disponibile online. La trasmissione si concentra sulle vicende di personaggi coinvolti in intrecci familiari e sentimentali, offrendo una narrazione ricca di colpi di scena.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 19 marzo – con la soap turca Segreti di famiglia (Yargi). Nella puntata odierna Osman ha terminato il lavoro di imbianchino in casa di Zumrut e ha sostituito la medicina per uccidere il marito di lei, ma proprio quando sperava di festeggiare con la donna, la ascolta parlare con il suo amante e capisce di essere stato preso in giro. Viene buttato fuori di casa e in seguito minaccerà Zumrut di fargliela pagare. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 95 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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