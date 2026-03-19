Segnalazione | A Manfredonia nel giro di poche ore il carburante è aumentato di 10 centesimi a litro

A Manfredonia, nelle ultime ore, sono stati segnalati aumenti di prezzo del carburante di 10 centesimi al litro. La variazione è stata notata da diversi cittadini che hanno osservato la differenza rispetto ai prezzi precedenti. L'incremento si è verificato in un breve lasso di tempo e riguarda diversi distributori presenti nella zona. Nessuna altra informazione ufficiale è stata ancora comunicata.

Segnalazione: “A Manfredonia nel giro di poche ore il carburante è aumentato di 10 centesimi al litro. Cosa è avvenuto tra le 24 di ieri e le 8 di questa mattina? Semplicemente il Governo ha annunciato un taglio. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Segnalazione: “A Manfredonia nel giro di poche ore il carburante è aumentato di 10 centesimi a litro” Articoli correlati Viene arrestato due volte nel giro di poche oreI carabinieri, nel corso di un servizio di controllo, hanno arrestato, due volte in poche ore, un 29enne albanese, per detenzione di sostanza... Due incidenti nel giro di poche ore, a Salerno: accertamenti in corsoMattinata di tensione a causa di diversi incidenti, quella appena trascorsa, a Salerno. Tutti gli aggiornamenti su Segnalazione A Manfredonia nel giro di... Temi più discussi: Manfredonia. Degrado e criticità igienico-sanitarie nel comparto CA1. Mi raccomando, tornate per le prossime elezioni; Contro le mosse del Consorzio ASI di De Paolis a Manfredonia si spera nella riforma dei porti e nel Ministero; Tabellino partita Real Normanna vs Manfredonia Calcio 1932; ALLUCINANTE, MULATTIERE Coppie di Manfredonia in viaggio: Tangenziale di Foggia e ingresso SS16 in condizioni disastrose, ho distrutto il paraurti. MANFREDONAI DEGRADO Manfredonia, zona Cimitero. La denuncia dei cittadini: Costretti a vivere nel degradoSecondo quanto riferiscono i cittadini, il problema non riguarderebbe solo il decoro urbano ma anche la qualità della vita quotidiana ... statoquotidiano.it PREZZI CARBURANTI MANFREDONIA Manfredonia, esposto alle autorità sui prezzi dei carburanti: Marasco denuncia possibili speculazioniMANFREDONIA – Un esposto formale alle principali autorità nazionali e provinciali per segnalare quella che definisce una possibile speculazione sui prezzi dei carburanti nel territorio di Manfredonia. statoquotidiano.it Prelievo contanti: quali sono i reali limiti e quando scatta la segnalazione In molti si chiedono se prelevare i propri risparmi possa far scattare un controllo fiscale. Nell'ultimo articolo che ho firmato per QuiFinanza, analizzo nel dettaglio le soglie critiche, le n - facebook.com facebook L' #ASRoma ha inviato una segnalazione al Giudice Sportivo “in merito al possibile scambio di persona in relazione all’ammonizione inflitta a #Wesley”. Arbitro e Var hanno confermato l’intervento falloso, per cui il GS dichiara di non poter accogliere la segnal x.com