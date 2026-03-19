L’intelligence americana riferisce che l’Iran ha subito un indebolimento, ma il regime rimane in piedi. La guerra in Medio Oriente continua a generare ripercussioni di natura militare, economica e politica, mentre le cause che hanno spinto gli Stati Uniti a intervenire vengono messe in discussione. La situazione resta complessa e difficile da decifrare, con effetti che coinvolgono più livelli di analisi.

La guerra in Medio Oriente continua a produrre effetti militari, economici e politici, ma anche a mettere in discussione le stesse motivazioni che hanno portato gli Stati Uniti a intervenire. Le ultime audizioni al Senato americano hanno infatti restituito un quadro più complesso – e contraddittorio – rispetto alla narrazione della Casa Bianca. Secondo Tulsi Gabbard, direttrice dell’Intelligence nazionale (Dni), l’Iran è stato duramente colpito dalle operazioni militari congiunte di Stati Uniti e Israele: la leadership è stata «largamente degradata» e la capacità di proiezione militare del Paese è stata fortemente ridimensionata. Eppure, ha aggiunto, il governo iraniano «appare ancora intatto». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Secondo l’intelligence americana l’Iran è stato indebolito, ma il regime è ancora intatto

Articoli correlati

L'intelligence Usa prima dell'attacco in Iran: "Improbabile" un collasso del regimeSabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e...

Guerini: “Nessuna ambiguità su Maduro, un feroce dittatore. Ma Trump ha indebolito ancora di più il diritto internazionale”Roma – Come valuta la posizione del governo italiano e dell’Europa sull’intervento di Trump in Venezuela? “La piena legittimazione dell’intervento...

Tutti gli aggiornamenti su Secondo l'intelligence americana l'Iran...

Discussioni sull' argomento La versione di Tulsi Secondo l’intelligence americana l’Iran è stato indebolito, ma il regime è ancora intatto; La matematica dei missili, quanto costa la nuova guerra americana; Il caso dell'uranio iraniano: gli Usa studiano il blitz impossibile; Sindrome dell’Avana: nuove prove e un'ipotesi inconfessabile per l'arma neurologica.

La matematica dei missili, quanto costa la nuova guerra americanaIn 2 giorni gli USA hanno speso 5 miliardi e 600 milioni di dollari in munizioni. Un confronto tra i missili di Teheran e gli intercettori USA ... msn.com

Buongiorno buon giovedì e felice festa del papà Secondo un'antica leggenda cristiana, le zeppole deriverebbero dalle frittelle che San Giuseppe sarebbe costretto a friggere e vendere per strada per sostenere economicamente la Sacra famiglia durante la fug - facebook.com facebook

Nel secondo è solo show blaugrana con i gol di Fermin Lopez, la doppietta dell’eterno Lewandowski e il secondo gol di Raphinha #CorrieredelloSport #ChampionsLeague #BarcellonaNewcastle x.com