Secondo ciclo Sostegno tre anni di servizio o titolo estero nelle Università | ecco i BANDI già pubblicati pochi giorni per la domanda

Sono stati pubblicati i bandi per il secondo ciclo di sostegno alle università, riservato a chi ha completato tre anni di servizio o possiede un titolo estero. I bandi riguardano i percorsi previsti dall'articolo 6 e 7 del DL 712024, ora modificato dal DL 1272025 e convertito in legge. Le domande devono essere presentate in pochi giorni.

Secondo ciclo percorso sostegno ai sensi dell'art. 6 e 7 del DL 712024, come modificato dal DL 127 2025 convertito convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Contenuti utili per approfondire Secondo ciclo Temi più discussi: Secondo ciclo sostegno Indire, escluso il 2025/26. Tre anni negli ultimi otto entro il 31 agosto 2025; Specializzazione sul sostegno, al via le iscrizioni ai percorsi TFA Edizione 2026; INDIRE sostegno 2026: come funziona il II ciclo?; Pubblicati i bandi per il secondo ciclo dei percorsi INDIRE su sostegno. TFA sostegno Indire: tutte le novità sul secondo ciclo e i posti disponibiliScopri i requisiti per partecipare al TFA Sostegno Indire e le opportunità per i docenti con tre anni di servizio. informazionescuola.it Secondo ciclo sostegno Indire, escluso il 2025/26. Tre anni negli ultimi otto entro il 31 agosto 2025Secondo ciclo Sostegno Indire/Università per l'anno scolastico 2025/27: il requisito di accesso completo per art. 6 triennalisti. orizzontescuola.it Tantissimi posti disponibili per " SECONDO CICLO INDIRE" - facebook.com facebook Secondo ciclo percorso sostegno ai sensi dell'art. 6 e 7 del DL 71/2024, come modificato dal DL 127 /2025 convertito convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164. x.com