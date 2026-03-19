Recentemente si è parlato del ruolo del padre e di come, in alcune situazioni, possa essere visto come una figura più vicina alla maternità. Si sostiene che togliere il padre dalla famiglia significhi eliminare le radici, ma che si possa comunque vivere, anche se in modo difficile, senza quell’educazione e quei legami tradizionali. La discussione si concentra su come le relazioni familiari possano cambiare nel tempo.

Il padre è la storia. Togli il padre dalla famiglia, elimini le radici. Comunque si può vivere, male, anche senza radici e senza quell'educazione che fa riferimento a una tradizione o, più semplicemente, a una vicenda famigliare. È quello che accade oggi. Possiamo essere felici che sia sparita la deprecata figura del padre padrone, ma non è stata sostituita con niente - diciamo - di più moderno. I padri navigano a vista, mentre vedono molto bene la madre che comanda, naturalmente in senso buono. La donna ha raggiunto posizioni con sempre maggiori responsabilità nella società, e giustamente con competenza e disinvoltura dice la sua nell'educazione dei figli, dimenticando, troppo spesso, che c'è anche un padre che può svolgere un ruolo molto importante nella loro formazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Se il babbo si è riscoperto "mammo"

Articoli correlati

Leggi anche: La lezione di un pm al prof. Barbero sul referendum: "Si è riscoperto influencer, meglio si occupi di guerre puniche"

Il genio riscoperto di Hans RottQuesta sinfonia colpisce per la libertà di una architettura che si amplia ad ogni movimento, per il valore della citazione e della reminiscenza Il...

IL PRIMO INCONTRO NON SI SCORDA MAI