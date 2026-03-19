La minoranza critica i servizi di trasporto scolastico, evidenziando che gli scuolabus utilizzati dal Comune non sono dotati di cinture di sicurezza e che i tragitti in autobus risultano poco sicuri. Secondo le accuse, l'ente avrebbe affidato il servizio ad AMI spa senza garantire le condizioni minime di sicurezza per gli studenti. La questione è al centro di un acceso dibattito pubblico.

Scuolabus senza cinture e tragitti in autobus poco sicuri: il Comune intervenga con AMI spa. A lanciare l’allarme è la minoranza consigliare, che tramite Gianluca Carrabs (AVS) chiede di tenere sotto controllo la situazione del trasporto scolastico e porre rimedio alle situazioni di criticità: "Vogliamo dal sindaco chiarimenti sulla sicurezza del servizio di trasporto scolastico diretto alla scuola Giovanni Pascoli: siamo a conoscenza di segnalazioni di diversi genitori che hanno evidenziato alcune criticità relative agli scuolabus utilizzati sulle linee provenienti dai quartieri Urbino 2, Trasanni, Piantata, Pallino, Piansevero e via Carnevali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuolabus nel mirino della minoranza: "Tragitti poco sicuri e senza cinture"

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