Scuola sotto pressione tra disagio giovanile e nuove paure | i dati Bocconi?SWG su benessere emotivo prevenzione e ruolo educativo degli istituti

Un nuovo sondaggio dell’Osservatorio Monitoring Democracy dell’Università Bocconi, condotto insieme a SWG su un campione rappresentativo di 2.000 persone, analizza lo stato di salute delle scuole italiane. I dati mostrano una crescente pressione sulle istituzioni scolastiche, con il disagio giovanile e le paure emergenti tra gli studenti che influenzano il loro benessere emotivo. La ricerca si concentra anche sul ruolo della prevenzione e dell’educazione nelle scuole.

Il nuovo sondaggio dell’Osservatorio Monitoring Democracy dell’Università Bocconi, realizzato con SWG su un campione rappresentativo di 2.049 italiani, restituisce una fotografia netta del malessere percepito dalle giovani generazioni e del divario con lo sguardo degli adulti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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--.-.-.Ricordi-.-.-.Studenti della scuola Giovanni 23. in sciopero sotto il provveditorato e sotto la sede del quotidiano Paese Sera. Roma, 8.11.1968 -.--- - facebook.com facebook

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