Scuola contratto verso la firma | in arrivo 143 euro ?di aumento per 1,3 milioni di dipendenti pubblici

Il governo si sta preparando a firmare il nuovo contratto per i 1,3 milioni di dipendenti pubblici del settore scuola, che rappresentano un terzo del totale. Si parla di un aumento di circa 143 euro mensili per ciascun lavoratore, mentre le trattative sono in fase di conclusione. La firma è imminente e si attende l’accordo ufficiale.

Il governo accelera sui rinnovi dei contratti dei dipendenti pubblici, e in particolare su quello della scuola, che da solo ingloba 1,3 milioni di lavoratori, un terzo del totale di quelli impiegati nella Pa. «Il prossimo 1° aprile potrebbe essere raggiunta la firma dell’accordo economico del contratto del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027», ha annunciato oggi il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, intervenendo al XIII Congresso Snals-Confsal, in corso a Roma. Previsto un incremento medio delle retribuzioni di 143 euro lordi mensili. Gli arretrati per il periodo 2025-2027 sono stimati invece mediamente in 1.600 euro. Il sorpasso Il 24 marzo e il 1° aprile sono in programma all'Aran, l'agenzia che tratta con i sindacati i rinovi dei contratti del pubblico impiego, due riunioni decisive. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Scuola, contratto verso la firma: in arrivo 143 euro ?di aumento per 1,3 milioni di dipendenti pubblici Articoli correlati I dipendenti pubblici avranno un aumento fino a 209 euro in busta paga con il nuovo contrattoSi tratta oggi per il nuovo contratto collettivo dei dipendenti statali, in particolare quelli che fanno riferimento alle Funzioni centrali. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Scuola contratto verso la firma in... Temi più discussi: Scuola, contratto verso la firma: in arrivo 143 euro ?di aumento per 1,3 milioni di dipendenti pubblici; Contratto scuola, Naddeo conferma: Il 24 marzo le tabelle degli aumenti, parte economica in chiusura entro il 1° aprile [VIDEO INTERVISTA]; Dal rinnovo del Contratto alla Carta docente-welfare, Valditara: 'La scuola italiana vale e va difesa'; Scuola, contratto verso la firma: 143 euro in più. Scuola, contratto verso la firma: in arrivo 143 euro di aumento per 1,3 milioni di dipendenti pubbliciIl governo accelera sui rinnovi dei contratti dei dipendenti pubblici, e in particolare su quello della scuola, che da solo ingloba 1,3 milioni di lavoratori, un terzo del totale di ... corriereadriatico.it Aumenti stipendiali dal 1° aprile, verso la chiusura del contratto scuola. 150 euro medi mensili, middle management riconosciuto, ordinamenti ATA. Tutti i contenutiNel corso del congresso Snals-Confsal a Roma, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha indicato nel rinnovo dei contratti uno strumento decisivo per intervenire sul potere d’acqu ... orizzontescuola.it Marco Camisani Calzolari. . Attenzione alle foto dei figli online. Oggi possono diventare materia prima Una foto pubblicata sembra innocua. Un compleanno, la prima partita, la gita di scuola. Poi quella foto esce dal nostro controllo. Viene copiata, salvata, ricari - facebook.com facebook Clima&Casa... on the road - Scuola Roncalli a Gussola [Seconda Parte] - 19/03/2026 x.com