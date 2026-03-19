È partito il concorso letterario “Una Fiaba per C’era una Volta”, rivolto agli studenti, che prevede la scrittura di una fiaba originale. Il premio mette in palio 500 euro e coinvolge i giovani autori in un format televisivo di Tele Club Italia, dedicato alle storie di Giovan Battista Basile. La partecipazione è aperta a chi desidera mettere nero su bianco una fiaba moderna.

Le fiabe non sono solo ricordi del passato: possono nascere oggi, dalla penna dei più giovani. Ed è proprio da questa idea che prende il via il premio “Una Fiaba per C’era una Volta”, il contest letterario legato allo storico format di Tele Club Italia, dedicato alle opere di Giovan Battista Basile. Non solo scrittura, ma anche visibilità: il vincitore sarà premiato durante la finale televisiva di “C’era una Volta.”, davanti al pubblico e alle telecamere. In palio una borsa di studio da 500 euro, messa a disposizione dal Lions Club Napoli Partenope Palazzo Reale. Un’esperienza che unisce scuola, cultura e televisione, capace di dare spazio ai giovani talenti e di trasformare una semplice idea in una storia da raccontare a tutti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Scrivi la tua fiaba e vinci 500 euro: al via il contest che porta gli studenti in TV

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