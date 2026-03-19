Scoppia incendio su un balcone a Canonica | quattro appartamenti inagibili- Video

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio su un balcone di via Torino a Canonica, origina dal primo piano di un edificio. Le fiamme sono state alimentate dal vento e si sono estese rapidamente, rendendo quattro appartamenti inagibili. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre dodici persone sono state ospitate da parenti. L’incendio è stato spento poco dopo, senza feriti.

LE FIAMME. Allarme alle 14 in via Torino a Canonica per un rogo partito dal primo piano. A causa del vento le fiamme si sono estese: 12 persone ospitate da parenti. È di quattro abitazioni non agibili e 12 persone che non hanno potuto rientrare nella loro casa il bilancio dell’incendio scoppiato mercoledì pomeriggio, a Canonica d’Adda, in un complesso di villette a schiera di due piani, in via Torino 7. Secondo quanto ricostruito dai Vigili del fuoco il rogo sarebbe divampato, per cause ancora in fase di accertamento, dal balcone di un appartamento al primo piano per poi, a causa del forte vento che spirava ieri pomeriggio, propagarsi alle case vicine. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Scoppia incendio su un balcone a Canonica: quattro appartamenti inagibili- Video Articoli correlati Incendio in palazzina: muore il cane, due appartamenti inagibiliFumo che fuoriesce dalle finestre e dalle terrazze, accompagnato da un forte odore acre che invade la strada. Incendio in via Ugo Foscolo. Due appartamenti ancora inagibili. L’anziano sempre ricoveratoFOLLONICA E’ ancora ricoverato in osservazione l’anziano follonichese che la sera di giovedì è rimasto coinvolto in un incendio che è divampato nel... Aggiornamenti e notizie su Scoppia incendio Temi più discussi: Scoppia incendio su un balcone a Canonica: quattro appartamenti inagibili- Video; Pontedera, si sente male mentre cucina e scoppia un incendio: morta una donna di 86 anni, 12 intossicati, evacuati diversi appartamenti; Barletta, scoppia l'incendio in un appartamento: 90enne finisce in ospedale; Scoppia l’incendio politico sui Vigili del Fuoco: la legge passa tra polemiche e stato di agitazione. Scoppia incendio su un balcone a Canonica: quattro appartamenti inagibili- VideoAllarme alle 14 in via Torino a Canonica per un rogo partito dal primo piano. A causa del vento le fiamme si sono estese: 12 persone ospitate da parenti. ecodibergamo.it Brindisi, scoppia l'incendio in piena notte in un appartamento: illeso l'inquilinoIl rogo ha avuto origine nel vano cucina, la persona all'interno dell'abitazione è riuscita a uscire di casa Fiamme in piena notte a Brindisi: una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta, alle 4.30 ... lagazzettadelmezzogiorno.it Strage in un ospedale indiano: incendio scoppia nella notte, dieci pazienti morti - facebook.com facebook Scoppia incendio in un ovile a Orgosolo, muoiono 25 pecore. Intervento dei vigili del fuoco, il rogo non dovrebbe essere doloso #ANSA x.com