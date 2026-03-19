Sono stati individuati numerosi podcast legati alla jihad disponibili sulle piattaforme digitali, caratterizzati da canzoni, nashid e audio che mirano a suscitare emozioni intense. Questi contenuti promuovono il sacrificio e il martirio, utilizzando musica e parole per rafforzare messaggi di propaganda. La presenza di questi materiali sulla rete evidenzia un utilizzo consapevole di strumenti audio per diffondere tematiche legate alla violenza e all’estremismo.

Canzoni, canti e audio concepite per suscitare risposte emotive, evocare rabbia o risentimento. E glorificare il sacrificio e il martirio. Europol ha coordinato un’enorme operazione contro la propaganda terroristica diffusa tramite contenuti audio, che ha portato alla segnalazione di 17mila indirizzi web su 40 piattaforme online. – Notizie.com Oltre 1100 ore di contenuti audio, l’equivalente di 47 giorni di ascolto continuativo. L’operazione si è concentrata sulla propaganda audio terroristica utilizzata da gruppi di tutto lo spettro ideologico, comprese le reti jihadiste e di estrema destra violenta. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Scoperti i “podcast” della jihad: sulle piattaforme la propaganda del terrore. “Canzoni e nashid per evocare sacrifici e martiri”

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